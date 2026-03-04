Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 4ης Μαρτίου 2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, έξω από σχολείο στην οδό Λέλας Καραγιάννη 23, όπου ανήλικος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα, ο 17χρονος μαθητής, φέρει τραύμα στον μηρό από μαχαίρι τύπου καραμπίτ.

Ο ανήλικος δέχτηκε επίθεση από ομάδα πέντε έως έξι ατόμων, τα οποία αναζητούνται από τις αρχές.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια της επίθεσης, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων.