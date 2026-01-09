Τέσσερα ανήλικα κορίτσια συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από καταγγελία 15χρονης ότι την έδειραν. Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι τα τέσσερα κορίτσια, ηλικίας 13 και 14 ετών, την τραυμάτισαν στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου.

Κατά τον Σκάι η κοπέλα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού με εκδορές και μώλωπες.

Εκτός από τις ανήλικες, που συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.