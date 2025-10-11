Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα, με θύμα έναν 31χρονο Ουκρανό και έναν 48χρονο σοβαρά τραυματία. Οι συνθήκες της δολοφονίας του παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις

Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 48χρονος τραυματίας

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στο διαμέρισμα, γεγονός που προβληματίζει τις αρχές. Το θύμα βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48 ετών, ουκρανικής καταγωγής που κατάφερε να λυθεί είναι επίσης βαριά τραυματισμένος.

Όπως είπε στις αρχές, τέσσερα άτομα εισήλθαν μέσα στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, τους χτύπησαν με αποτέλεσμα να καταλήξει ο 31 ετών φίλος του και αυτός να φέρει βαρύτατα τραύματα.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο 48χρονος κατέβηκε κάτω από το διαμέρισμα σε ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει παραπλεύρως και εκεί με τη βοήθεια των εργαζομένων κάλεσε την αστυνομία. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βίντεο που παρουσίασε ο Σκάι φαίνεται η στιγμή που ο τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Είναι χτυπημένος και ζητά βοήθεια.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Γείτονες των δύο ανδρών περιέγραψαν τα πρώτα λεπτά μετά το επεισόδιο, όταν ο τραυματίας κατάφερε να βγει από το σπίτι του στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με έναν επιχειρηματία της περιοχής, ο άνδρας μπήκε στο κατάστημά του με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και μονωτική ταινία στο μέτωπο, φωνάζοντας σε σπαστά ελληνικά: «Κάλεσε την αστυνομία».

Ένας άλλος κάτοικος ανέφερε, σύμφωνα με ενημερωτικό μέσο, ότι η μητέρα του νεκρού μπήκε στο σπίτι πριν φτάσει η αστυνομία και είδε τη σορό του παιδιού της. «Βγήκε έξω και έκλαιγε», τόνισε ο επιχειρηματίας.