Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 47χρονου στη μέση του δρόμου, στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Δευτέρας.

Η δολοφονία του άνδρα αλβανικής υπηκοότητας έγινε 100 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άντρας φέρεται να είναι γνώριμος των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο 47χρονος αλβανικής δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών, δεδομένου του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ αντίπαλων ομάδων της αλβανικής μαφίας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί πώς δολοφονήθηκε ο 47χρονος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάμερες ασφαλείας από παρακείμενα καταστήματα και να λαμβάνουν μαρτυρίες από περίοικους.

Εκτέλεση στον Άγιο Παντελεήμονα: Το χρονικό

Στις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι στη μέση του δρόμου επί της επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 200 κείτεται θανάσιμα τραυματισμένος ένας άνδρας. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλήθηκε ασθενόφορο του ΕΚΑΒ καθώς και ιατροδικαστής.

Διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Δίπλα στο πτώμα η Αστυνομία εντόπισε δύο κάλυκες από πιστόλι. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.