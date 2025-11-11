Εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία 31χρονου αλλοδαπού που σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα στις 10 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Το θύμα, 31 ετών, εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμά του, έχοντας δεχθεί άγρια επίθεση με σωματική βία και αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό είχε προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή.

Ύστερα από συντονισμένες έρευνες και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 29 και 38 ετών. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και τρίτο άτομο που αναζητείται.

Το πρωί της 6ης Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε κατοικίες όπου διέμεναν οι ύποπτοι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 38χρονος επιχείρησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή, ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το πρωί της 10ης Οκτωβρίου 2025 οι δράστες ακινητοποίησαν με χρήση βίας έναν 48χρονο αλλοδαπό, συγκάτοικο του θύματος, τη στιγμή που έβγαινε από την οικία. Τον ανάγκασαν να τους επιτρέψει την είσοδο στο διαμέρισμα, όπου τον έδεσαν και τον τραυμάτισαν.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν ο 31χρονος επέστρεψε στο σπίτι, οι δράστες τον ακινητοποίησαν, τον ξυλοκόπησαν και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές και παραβίασαν χρηματοκιβώτιο.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις αστυνομικές έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• Ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας,

• 106 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»,

• Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

• Τα οικοδομικά εργαλεία και οι ηλεκτρικές συσκευές που είχαν αφαιρεθεί από την οικία του θύματος,

• 40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

• Περίστροφο, σιδερογροθιά και τέσσερις ζυγαριές ακριβείας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του τρίτου εμπλεκομένου.