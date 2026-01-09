Ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών που συνελήφθησαν μετά την επίθεση σε 16χρονη ανήλικη στην οδό Αγίου Μελετίου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Παράλληλα, δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ασκήθηκε σε βάρος τριών γονέων, που επίσης συνελήφθησαν.

Τόσο οι ανήλικες όσο και οι γονείς αφέθηκαν ελεθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος.