Μια 16χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις συνομήλικές της χθες το μεσημέρι στον Άγιο Παντελεήμονα, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σχολείο όπου φοιτά. Η ανήλικη, κινεζικής καταγωγής, δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, οι τέσσερις κοπέλες την χτύπησαν με τα χέρια, χωρίς τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα. Η 16χρονη μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Όπως ανέφεραν συμμαθητές της, δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας της.

Μαρτυρία συμμαθητή του αδελφού της κάνει λόγο για διαπληκτισμό που φέρεται να σχετίζεται με ένα αγόρι, ωστόσο τα ακριβή αίτια του περιστατικού δεν έχουν επισήμως διευκρινιστεί, καθώς η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τις τέσσερις ανήλικες και τις προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου συνελήφθησαν για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.