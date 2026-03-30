Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;», μια πρωτοβουλία του ομίλου ALTER EGO MEDIA που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ενίσχυσης της κριτικής σκέψης στην εποχή της ψηφιακής πληροφόρησης.

Ο διαγωνισμός, που διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026, αποτέλεσε συνέχεια του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος «Παραπληροφόρηση ή Αληθινές Ειδήσεις; Μάθετε να τα ξεχωρίζετε», το οποίο δημιουργήθηκε από το ΤΟ ΒΗΜΑ σε συνεργασία με τα μέσα του ομίλου ALTER EGO MEDIA, MEGA και in.gr.

Το πρόγραμμα, διαθέσιμο δωρεάν μέσω της πλατφόρμας e-learning του ΕΚΠΑ, https://elearningekpa.gr/parapliroforisi-h-alithines-eidiseis-mathete-na-ta-ksexorizete., έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες από την έναρξή του τον Μάρτιο του 2025, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλλιέργεια «εγγράμματων» πολιτών ως προς την ενημέρωση.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εντοπίσουν και να αναλύσουν μία ψευδή είδηση που είχε παρουσιαστεί ως αληθινή, εξηγώντας τη μεθοδολογία εντοπισμού της και τη σημασία αποκάλυψής της για την κοινωνία. Οι θεματικές των συμμετοχών ανέδειξαν τη μεγάλη έκταση και ποικιλία της παραπληροφόρησης, από ψευδείς ειδήσεις όπως η υποχρεωτική εμφύτευση μικροτσίπ σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η αναγνώριση του σεξ ως επίσημου αθλήματος στη Σουηδία, έως παραπλανητικές εικόνες από διεθνή γεγονότα και κατασκευασμένα πολιτικά ή κοινωνικά αφηγήματα.

Συνολικά καταγράφηκαν 172 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 112 αξιολογήθηκαν στην πρώτη φάση από την κριτική επιτροπή, που ανέδειξε τις 10 επικρατέστερες. Στη συνέχεια, περισσότερα από 850 άτομα συμμετείχαν στην ψηφοφορία του κοινού, συμβάλλοντας στην τελική ανάδειξη των νικητών σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της επιτροπής.

Μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η Μάρα Σελβιέρη, με τη συμμετοχή: «Από τον Καναδά στο Ιράν: Η μετατόπιση της εικόνας», ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραπλανητικής χρήσης οπτικού υλικού.

Επιλαχόντες αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Λιακούμης, με θέμα «Πρόσφυγες ζητούν την απομάκρυνση του αγάλματος του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες», και η Κατερίνα Σχοινά, με θέμα «Υποχρεωτική εμφύτευση μικροτσίπ σε όλους τους πολίτες της Ε.Ε.».

Ο μεγάλος νικητής είχε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σημαντικών εκπαιδευτικών επάθλων, όπως υποτροφία έως 3.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΚΠΑ, υποτροφία έως 5.500 ευρώ για σπουδές δημοσιογραφίας στη σχολή New Media Studies του Training HUB ή συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του E-Learning ΕΚΠΑ. Παράλληλα, οι επιλαχόντες έλαβαν ετήσιες ψηφιακές συνδρομές στο «ΤΟ ΒΗΜΑ» ή στο ιστορικό αρχείο των «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ».

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Μέσα από δράσεις όπως το «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;», ο Όμιλος ALTER EGO MEDIA επενδύει ενεργά στη διαμόρφωση ενημερωμένων πολιτών, ικανών να αναγνωρίζουν αξιόπιστες πηγές και να αντιστέκονται στη διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Ο διαγωνισμός αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της δημοσιογραφικής παιδείας και της υπεύθυνης ενημέρωσης, σε μια περίοδο όπου η αξιοπιστία της πληροφορίας αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή.