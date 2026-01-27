Ανακοίνωση εξέδωσαν αργά το βράδυ της Τρίτης 27 Ιανουαρίου οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ, μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει οπαδός του Δικεφάλου στο Groupama Stadium της Λυών, ακυρώνοντας τις όποιες εκδρομές είχαν προγραμματιστεί στη Γαλλία.

Όσα μέλη των Συνδέσμων είχαν ξεκινήσει το ταξίδι στη Γαλλία, έχουν πάρει ήδη τον δρόμο της επιστροφής, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε, θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης, ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».