Συλλυπητήριο μήνυμα για την τραγωδία με τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τσίπρας σημείωσε: «Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους».

Ο πρώην πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του», στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων και στην κοινότητα του συλλόγου.