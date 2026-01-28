Ο Γιώργος Μαυρίδης εξέφρασε τη θλίψη του για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Αποκάλυψε ότι είχε σχεδιάσει να ταξιδέψει οδικώς στη Λυών για τον αγώνα, αλλά το ακύρωσε λόγω υποχρέωσης στην Αμερική.

Τόνισε ότι η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί ξανά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους ενώ ταξίδευαν για να τη στηρίξουν.

Για το πολύνεκρο τροχαίo με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μίλησε ο Γιώργος Μαυρίδης σε εκπομπή του ΑΝΤ1, δηλώνοντας συγκλονισμένος με την τραγική είδηση, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι είχε σχεδιάσει να ταξιδέψει και εκείνος οδικώς στη Λυών για τον αγώνα.

Ο Γιώργος Μαυρίδης, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταξιδέψει πολλές φορές για να δει τον ΠΑΟΚ από κοντά, δήλωσε ότι σχεδίαζε και εκείνος να κάνει το ίδιο ταξίδι οδικώς. Ωστόσο, το ακύρωσε λόγω μίας υποχρέωσής του:

«Σκεφτείτε ότι και εγώ ήταν να πάω οδικώς στη Λυών και τελικά ήμουν ένα ταξίδι στην Αμερική και απλά το ακύρωσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν φίλοι μου που ταξιδεύουν και δεν μπορώ να τους βρω και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ακόμα μια φορά πενθεί φιλάθλους της, οι οποίοι ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την ομάδα. Μακάρι να είναι η τελευταία φορά».

Στη συνέχεια, ο Μαυρίδης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των οπαδών, λέγοντας: «Σε τέτοιες περιπτώσεις, γενικά όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι είναι σοκαριστικό για όλους. Εμείς τώρα, σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναζήσει και το 1999 αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω με λόγια και τώρα μιλάτε και με έναν άνθρωπο που και εγώ έχω κάνει άπειρες εκδρομές για να παρακολουθήσω την ομάδα, είτε οδικώς, είτε με αεροπλάνο, είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα».

Κλείνοντας πρόσθεσε: «Δύναμη στους γονείς των παιδιών και τις οικογένειάς τους».