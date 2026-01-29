«Είδα τη μάνα μου να με τραβάει έξω από το αμάξι την ώρα της σύγκρουσης», φέρεται να είπε ένας εκ των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που επέβαινε στο «μοιραίο» βανάκι, το οποίο ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς, σύμφωνα με τον Σάκη Λαλογιάννη, φίλο των παιδιών.

Όπως λέει ο κ. Λαλογιάννης, μιλώντας στο parapolitika.gr, «τα παιδιά από τον Σύνδεσμο επικοινωνούν συνεχώς με τον έναν τραυματία που είναι σε καλύτερη κατάσταση και αναμένεται να επιστρέψει σήμερα στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν τους έχει πει τίποτα συγκεκριμένο για το ατυχές συμβάν, καθώς είναι κι αυτός σε κατάσταση σοκ. Το μόνο που έχει πει είναι ότι είδε τη μάνα του να τον τραβάει έξω από το αμάξι, την ώρα της σύγκρουσης», ενώ όπως γνωστό η μητέρα του έχει πεθάνει περίπου 6 μήνες πριν.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα επαναπατρίζονται με ειδικές πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και του ΕΚΑΒ, οι επτά σοροί και οι δύο τραυματίες από το τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Όσο για τον πολυτραυματία, χρειάστηκε να υποβληθεί αργά χθες το βράδυ σε χειρουργείο και θα παραμείνει νοσηλευόμενος στη Ρουμανία, μέχρι το ιατρικό προσωπικό να κρίνει ότι θα είναι σε θέση να ταξιδέψει. «Πήγε καλά η επέμβαση, ωστόσο είναι δύσκολο να μετακινηθεί, γιατί υπήρχε οίδημα στον αυχένα», είπε ο κ. Λαλογιάννης.

Η κατάσταση του πολυτραυματία που δεν επιστρέφει ακόμη στη χώρα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ, περιέγραψε την κατάσταση υγείας του πολυτραυματία, λέγοντας πως παρουσίασε επιπλοκή και για αυτό δεν θα επιστρέψει ακόμη στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι 2 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο «Παπαγεωργίου» ώστε να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν, διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Ετσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Τα σενάρια για τα αίτια του φονικού δυστυχήματος – Στο μικροσκόπιο το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Την ίδια ώρα, τα αίτια της τραγωδίας εξακολουθούν να διερευνώνται. Οι αρχές αναλύουν καρέ-καρέ το βίντεο της σύγκρουσης, προσπαθώντας να εξηγήσουν γιατί το μίνι βαν, μετά την προσπέραση, δεν επέστρεψε στη λωρίδα του και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες από τον τόπο του δυστυχήματος. Ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το βαν περιέγραψε ότι το όχημα έπεσε πάνω του χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, ενώ επισημαίνεται πως ο δρόμος DN6, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, με δεκάδες σοβαρά τροχαία κάθε χρόνο και έντονες κακοτεχνίες.

Η αιφνίδια αδιαθεσία αλλά και η απόσπαση προσοχής του οδηγού του βαν εξετάζονται επίσης ως πιθανά αίτια του πολύνεκρου τροχαίου.

Ο DN6 είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat, συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία. Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara. Παρά τη σημασία του ως κύριος διεθνής άξονας, ο DN6 έχει κερδίσει τη φήμη του «δρόμου του θανάτου» με αναφορές σε ρουμανικά μέσα για 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο.

Διαβάστε επίσης: