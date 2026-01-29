Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο επαναπατρισμός των επτά σορών των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς και δύο από τους τρεις τραυματίες, οι οποίοι παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα. Ο τρίτος τραυματίας, που νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση, υποβλήθηκε χθες το βράδυ σε χειρουργική επέμβαση και θα παραμείνει προς το παρόν στη Ρουμανία. Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με ειδικές πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και του ΕΚΑΒ.

Οι οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά, φίλοι και συγγενείς, θα συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι την Τούμπα, κάνοντας πορεία με μηχανές, για να αποτίσουν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής. «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείται», ήταν το μήνυμα που χρησιμοποίησαν οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ για να κλείσουν την ανακοίνωση – κάλεσμα για την πορεία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ, περιέγραψε την κατάσταση υγείας του πολυτραυματία, λέγοντας πως παρουσίασε επιπλοκή και για αυτό δεν θα επιστρέψει ακόμη στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι 2 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο «Παπαγεωργίου» ώστε να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν, διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Ετσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

«Το όνειρό τους είχε τραγική κατάληξη στη Ρουμανία»

Η χώρα παραμένει βουβή από τον άδικο χαμό των νεαρών φιλάθλων, ενώ συγκίνηση προκάλεσε και η συμβολική κίνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος τίμησε τη μνήμη τους αφήνοντας λίγα λουλούδια στο γήπεδο της Τούμπας και απευθύνοντας λόγια παρηγοριάς στις οικογένειές τους.

«Με οδύνη έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια αυτά και όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έζησαν ιστορικές στιγμές, στιγμές χαράς και ενθουσιασμού όταν η ομάδα τους νικούσε και ασφαλώς πήγαιναν στη Γαλλία με την ελπίδα ότι και αυτή τη φορά η ομάδα τους θα επέστρεφε νικήτρια στην Ελλάδα, όμως το όνειρο τους είχε μια τραγική κατάληξη. Στη Ρουμανία εν ριπή οφθαλμού έχασαν τη ζωή τους, κόπηκε το νήμα της ζωής τους και βύθισαν στο πένθος όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, φυσικά τις οικογένειές τους, τους συγγενείς και τους φίλους τους και όλη τη Βόρειο Ελλάδα και το πανελλήνιο», δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όταν μάθαμε το τραγικό γεγονός συγκλονιστήκαμε. Είδαμε στην τηλεόραση το τι ακριβώς συνέβη, μια απερίγραπτη τραγωδία και τώρα θα τους προπέμψουμε στην αιωνιότητα. Συλλυπούμαι από τη θέση αυτή τους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους τους, την διοίκηση και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μια ομάδα που έχει στενούς ιστορικούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πάντοτε συγκινούν την ομογένεια της Κωνσταντινουπόλεως», πρόσθεσε ο κ. Βαρθολομαίος.

«Σε τέτοιες στιγμές τα πολλά λόγια δεν ωφελούν και δύσκολα καταπραΰνουν τον ανείπωτο πόνο. Είμαι νοερώς κοντά στους οικείους και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ», συμπλήρωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Τα σενάρια για τα αίτια του φονικού δυστυχήματος – Στι μικροσκόπιο το σοακριστικό βίντει από τη στιγμή της σύγκρουσης

Την ίδια ώρα, τα αίτια της τραγωδίας εξακολουθούν να διερευνώνται. Οι αρχές αναλύουν καρέ-καρέ το βίντεο της σύγκρουσης, προσπαθώντας να εξηγήσουν γιατί το μίνι βαν, μετά την προσπέραση, δεν επέστρεψε στη λωρίδα του και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες από τον τόπο του δυστυχήματος. Ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το βαν περιέγραψε ότι το όχημα έπεσε πάνω του χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, ενώ επισημαίνεται πως ο δρόμος DN6, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, με δεκάδες σοβαρά τροχαία κάθε χρόνο και έντονες κακοτεχνίες.

Η αιφνίδια αδιαθεσία αλλά και η απόσπαση προσοχής του οδηγού του βαν εξετάζονται επίσης ως πιθανά αίτια του πολύνεκρου τροχαίου.

Ο DN6 είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat, συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία. Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara. Παρά τη σημασία του ως κύριος διεθνής άξονας, ο DN6 έχει κερδίσει τη φήμη του «δρόμου του θανάτου» με αναφορές σε ρουμανικά μέσα για 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο.

