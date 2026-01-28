Ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, θα αναλάβει προσωπικά και εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα που αφορούν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμάνια, ως ένδειξη στήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων.

O Ιβάν Σαββίδης αλλά και ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, είναι συντετριμμένη μετά τον άδικο χαμό επτά «αετόπουλων» που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία.

Την Πέμπτη θα γίνει η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς.

Αύριο το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις τραυματίες είναι ηλικίας 20, 20 και 28 ετών. Ο ένας φέρει πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις, ο άλλος κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος παρουσίασε ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυμώλωπες.

Τα πρώτα τους λόγια

Συγκλονίζουν τα πρώτα λόγια ενός εκ των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ που γλίτωσαν από το τροχαίο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 Έλληνες φίλαθλοι στη Ρουμανία.

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα, είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε 3 επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και 7 νεκρούς», είπε αρχικά μιλώντας αποκλειστικά στο Live News.

«Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά στα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε και με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω».

«Όλα τα θυμάμαι – Ήμασταν σαν αδέρφια»

Για το ταξίδι και το δυστύχημα είπε: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 6 άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».