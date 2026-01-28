Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού προχώρησαν σε μια συγκινητική κίνηση, υψώνοντας πανό στο κλειστό της Λεωφόρου, τιμώντας τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν άδικα τη ζωή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, έστειλαν το δικό τους μήνυμα συλλυπητηρίων για τον χαμό των επτά φίλων του Δικεφάλου που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, αλλά και για τον 54χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ στη Λάρισα, ο οποίος κατέληξε από καρδιακό επεισόδιο όταν πληροφορήθηκε την τραγική είδηση.

Η κίνηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την Α1 γυναικών, με το πανό να γράφει χαρακτηριστικά: «Καλό ταξίδι αετοί».

Το πανό που ύψωσαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού: