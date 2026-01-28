Με πολλά και σημαντικά προβλήματα, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα της League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Ρόμα (29/1, 22:00, Ολυμπιακό Στάδιο).

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πελίστρι, ο Καλάμπρια που ταλαιπωρείται από ίωση και ο Σφιντέρσκι που εκτίει ποινή καρτών. Παράλληλα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι νεοαποκτηθέντες Τετέι, Παντελίδης, Αντίνο.

Νέο πρόσωπο στην αποστολή είναι ο 18χρονος Άγγελος Βύντρα, γιος του παλαίμαχου άσου Λουκά, όπως και ο 19χρονος Καλοσκάμης, ενώ στην 20αδα των Πράσινων βρίσκονται άλλοι τρεις πιτσιρικάδες από την ομάδα Νέων του συλλόγου.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ -Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.