Ο Παναθηναϊκός έχασε άλλους δύο βαθμούς το βράδυ της Κυριακής (25/1) μένοντας στο 0-0 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι κι έμεινε κι άλλο πίσω στην προσπάθεια που κάνει, για να προλάβει την είσοδό του στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα της Super League και τη ζώνη των play off.

Παράλληλα, έφυγε από τον αγώνα με τους Περιστεριώτες και με έξτρα προβλήματα, καθώς ο Πέδρο Τσιριβέγια τραυματίστηκε στο 80′ κι ένα λεπτό αργόυερα έγινε αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον Τσέριν. Ο Ισπανός μέσος έχει έναν μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα και τη Δευτέρα (26/1) θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η παρουσία του στον αγώνα της Πέμπτης (29/1, 22:00) με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League είναι από εξαιρετικά δύσκολη έως… απίθανη.