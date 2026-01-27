Όλα συνηγορούν στο ότι ο Παναθηναϊκός εγκαταλείπει την υπόθεση του Άλεξ Κραλ. Οι «πράσινοι», μετά και τον τραυματισμό του Τσιριβέγια, αποφάσισαν να στραφούν σε άλλη λύση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Παρότι υπήρχε συμφωνία τόσο με τον Κραλ όσο και με την Ουνιόν, ο Τσέχος διεθνής δεν προβλέπεται να φορέσει τα πράσινα. Το Τριφύλλι αναμένεται πολύ σύντομα να κινηθεί για τον μέσο που έχει ήδη ξεχωρίσει.

Την ίδια στιγμή, «παγώνει» και η υπόθεση Καμπίνι, καθώς ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως θα αναζητήσει διαφορετική επιλογή και για τη θέση του αριστερού μπακ. Και αυτό γιατί η Μόλντε παρουσίασε νέες αξιώσεις, κάτι που οδήγησε τους Πράσινους να στραφούν σε άλλες επιλογές.