Μετά το συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ νεκρούς και τρεις σοβαρά τραυματίες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν. Σε αυτήν αναφέρει: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…»

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τη ρουμανική Αστυνομία, την οποία επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του μίνι λεωφορείου επιχείρησε προσπέραση. Κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας του, συγκρούστηκε αρχικά με βυτιοφόρο και στη συνέχεια με φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους κύριους οδικούς άξονες της περιοχής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τη μπροστινή ρόδα του βαν σφηνωμένη στη γωνία του προφυλακτήρα του φορτηγού, εικόνα που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και το μέγεθος της τραγωδίας.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα – ο οδηγός και έξι επιβάτες του μίνι λεωφορείου – ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το όχημα είχε ξεκινήσει από την Κατερίνη, μεταφέροντας συνολικά δέκα άτομα, εννέα φιλάθλους και τον οδηγό, με τελικό προορισμό τη Γαλλία.

Δυστύχημα Ρουμανία: Επίσημη τοποθέτηση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε επίσημα σχετικά με το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά Έλληνες πολίτες. Λίγο νωρίτερα, ο σύλλογος παρενέβη απευθύνοντας έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ επισημαίνεται πως δεν θα πρέπει να αναπαράγονται μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση ή πανικό, ιδίως σε μια τόσο κρίσιμη και ευαίσθητη συγκυρία. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αρχές, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο να διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για τα γεγονότα και την κατάσταση των εμπλεκομένων.

Από τον σύλλογο τονίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν υπάρξουν ασφαλή και διασταυρωμένα δεδομένα. Αυτό που προέχει τη δεδομένη στιγμή είναι η έγκυρη ενημέρωση και ο απόλυτος σεβασμός απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά ανθρώπινες ζωές, με όλα τα υπόλοιπα να περνούν σε δεύτερο πλάνο μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα από τις αρμόδιες αρχές. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζει ότι θα ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε νεότερη εξέλιξη, αποφεύγοντας κάθε πρόωρη ή ανεπιβεβαίωτη αναφορά.