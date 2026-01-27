Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε επίσημα σχετικά με το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά Έλληνες πολίτες. Λίγο νωρίτερα, ο σύλλογος παρενέβη απευθύνοντας έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ επισημαίνεται πως δεν θα πρέπει να αναπαράγονται μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση ή πανικό, ιδίως σε μια τόσο κρίσιμη και ευαίσθητη συγκυρία. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αρχές, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο να διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για τα γεγονότα και την κατάσταση των εμπλεκομένων.

Από τον σύλλογο τονίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν υπάρξουν ασφαλή και διασταυρωμένα δεδομένα. Αυτό που προέχει τη δεδομένη στιγμή είναι η έγκυρη ενημέρωση και ο απόλυτος σεβασμός απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά ανθρώπινες ζωές, με όλα τα υπόλοιπα να περνούν σε δεύτερο πλάνο μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα από τις αρμόδιες αρχές. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζει ότι θα ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε νεότερη εξέλιξη, αποφεύγοντας κάθε πρόωρη ή ανεπιβεβαίωτη αναφορά.