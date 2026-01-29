Η απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα στην Ρουμανία, έχει συγκλονίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την UEFA να προχωρά σε κινήσεις σεβασμού και αλληλεγγύης. Όπως έγινε γνωστό από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η μνήμη των θυμάτων θα τιμηθεί πριν από τη σέντρα σε δύο σημαντικές αναμετρήσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στο ΟΑΚΑ, πριν από την έναρξη του αγώνα Παναθηναϊκός – Ρόμα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, με παίκτες, προπονητές και φιλάθλους να στέκονται σιωπηλοί ως ένδειξη πένθους και συμπαράστασης..

Παράλληλα, στο «Πιερ Μορουά» της Γαλλίας, πριν από την αναμέτρηση της Λιλ με τη Φράιμπουργκ, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων θα σχηματίσουν κύκλο στον αγωνιστικό χώρο και θα χειροκροτήσουν, αποτίοντας φόρο τιμής με έναν διαφορετικό αλλά εξίσου συγκινητικό τρόπο.

A moment of silence will be observed at tonight’s UEFA Europa League matches in Lyon and Athens in memory of the @PAOK_FC supporters who tragically lost their lives. In addition, players at the match between LOSC Lille and SC Freiburg will join in a round of applause to honour… pic.twitter.com/LkWygSMhcO — UEFA (@UEFA) January 29, 2026

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν το κοινό αίσθημα θλίψης και σεβασμού που επικρατεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αποδεικνύοντας πως σε τέτοιες τραγικές στιγμές τα σύνορα και οι αντίπαλες φανέλες υποχωρούν μπροστά στην ανθρώπινη απώλεια.