Αρχαία τραγωδία θυμίζει η ιστορία ενός εκ των θυμάτων του φονικού τροχαίου στη Ρουμανία, καθώς πίσω από το δυστύχημα που βύθισε στο πένθος τον φίλαθλο κόσμο και συγκλόνισε το πανελλήνιο, αποκαλύπτεται μια βαθιά συγκινητική οικογενειακή ιστορία που μοιάζει αδιανόητη.

Ο 27χρονος Δημήτρης, ένας από τους επτά νέους που έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας τον ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, κουβαλούσε ήδη από παιδί ένα βαρύ φορτίο. Ο πατέρας του είχε χάσει τη ζωή του επίσης σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, χρόνια πριν, όταν ήταν 12 ετών, σε έναν δρόμο που έμελλε να συνδεθεί τραγικά με την οικογενειακή τους μοίρα. Η επανάληψη της τραγωδίας στην ίδια χώρα προκαλεί ρίγη και αφήνει άφωνους ακόμη και τους πιο ψύχραιμους.

Σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, ο Δημήτρης μεγάλωσε ουσιαστικά ορφανός. Ήταν μοναχοπαίδι και ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας να σταθεί στα πόδια του, να χαράξει τη δική του πορεία και να κρατήσει ζωντανά τα όνειρά του. Ένα από αυτά ήταν και η μεγάλη του αγάπη για τον ΠΑΟΚ.

Φανατικός φίλαθλος του Δικεφάλου, ο Δημήτρης δεν έχανε ευκαιρία να ακολουθεί την ομάδα του, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. Τα ταξίδια με την παρέα του ήταν για εκείνον κάτι παραπάνω από εκδρομές· ήταν στιγμές ζωής, δεσμοί αδελφοσύνης, ανάσες χαράς μέσα στην καθημερινότητα.

«Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας του είχε φύγει με νταλίκα σε δρόμο στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό. Ήταν μοναχοπαίδι», ανέφερε συγκινημένος συγγενής του άτυχου νέου, μιλώντας στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star. Τα λόγια του αποτυπώνουν το βάθος της απώλειας και τη σκληρότητα της μοίρας.

Η ιστορία του Δημήτρη ξεχωρίζει όχι μόνο για τη φρικτή σύμπτωση, αλλά γιατί υπενθυμίζει με τον πιο ωμό τρόπο πόσο άδικα και απρόβλεπτα μπορεί να κοπεί το νήμα της ζωής. Μια οικογένεια που δοκιμάστηκε δύο φορές από τον ίδιο δρόμο, στην ίδια χώρα, αφήνοντας πίσω της πόνο, ερωτήματα και μια σιωπηλή κραυγή θλίψης.