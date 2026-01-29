Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται για παρακολούθηση οι δύο τραυματίες του δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου το βαν που μετέφερε δέκα οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι.

Οι δύο από τους τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Φεβρουαρίου 2026 από την Τιμισοάρα, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η μεταφορά τους έγινε υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Ο 20χρονος Κωνσταντίνος, που φέρει πολλαπλά τραύματα, εισήχθη στη Νευροχειρουργική Κλινική. Ο 28χρονος Μάριος, με ελαφρύτερα τραύματα, νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική για προληπτικούς λόγους.

Ο τρίτος τραυματίας παρέμεινε σε νοσοκομείο της Ρουμανίας, καθώς οι γιατροί εντόπισαν επιπλοκή σε μαγνητική τομογραφία και αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, η οποία κρίθηκε επιτυχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το μοιραίο δυστύχημα δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ωστόσο θα παραμείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Η Ελλάδα παραμένει βυθισμένη στη θλίψη για τον τραγικό χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στον λεγόμενο «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία, ενώ αναμένεται ο επαναπατρισμός των σορών τους.

Το απόγευμα της Πέμπτης τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, πριν τα φέρετρα με τις σορούς των θυμάτων μεταφερθούν με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 στην Ελλάδα.