Μέχρι σήμερα, η 4η Οκτωβρίου 1999 ήταν η ημερομηνία που προκαλούσε τα πιο θλιβερά συναισθήματα στην ιστορία του Συλλόγου.

Ηταν η μέρα που είχε σκορπίσει θλίψη σε όλη τη χώρα καθώς σε ένα φρικτό τροχαίο στα Τέμπη, εκεί όπου το αίμα όσο και να χύνεται δεν χορταίνει τη γη, σκοτώθηκαν έξι οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά, και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Επέστρεφαν από την Αθήνα μετά από αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Κάθε χρόνο, η μέρα αυτή γεμίζει με θλίψη τους φίλους του ΠΑΟΚ. Οι σκέψεις τους δεν στρέφονται σε γκολ ή νίκες, αλλά στους συνδέσμους που χάθηκαν τόσο άδικα. Είναι η στιγμή που ο χρόνος σταματά και η μνήμη εκείνης της τραγικής Δευτέρας αναβιώνει.

Μέχρι που την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, η κατάρα ξαναχτύπησε, στη Ρουμανία, Και επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ χάθηκαν για πάντα.

Το 1999, τα θύματα ήταν οι Χαράλαμπος Ζαπουνίδης (20 ετών), Δημήτρης Ανδρεαδάκης (25), Χριστίνα Τζιόβα (18), Αναστάσιος Θέμελης (22), Γεώργιος Γκανάτσιος (22), Κυριάκος Λαζαρίδης (17) και ο οδηγός του φορτηγού, Αστέριος Αγκζιώτης (68). Όλοι τους άφησαν πίσω τους ένα τεράστιο κενό στις οικογένειές τους και στον σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού, στον οποίο ανήκαν οι έξι οπαδοί.

Το χρονικό της τραγωδίας

Μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, τα πούλμαν με τους οπαδούς ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν το δυστύχημα στο Βελεστίνο, το λεωφορείο ανέλαβε να οδηγήσει ο 19χρονος γιος του ιδιοκτήτη, αντικαθιστώντας τον κανονικό οδηγό.

Δύο χιλιόμετρα πριν τα διόδια των Τεμπών, το λεωφορείο επιχείρησε προσπέραση, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν προς Λάρισα. Το όχημα ανετράπη και κατέληξε σε χαντάκι, προκαλώντας τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό 33 επιβατών.

Το σοκ και η αντίδραση

Η είδηση της τραγωδίας συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη. Ο τότε πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Μπατατούδης, και ο αντιπρόεδρος Θανάσης Ακριβόπουλος ενημερώθηκαν αμέσως και κινητοποιήθηκαν για να στηρίξουν τις οικογένειες των θυμάτων. Ο Σταύρος Καλαφάτης έσπευσε στη Λάρισα, ενώ η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τα έξοδα των κηδειών.

Συγκλονιστική ήταν και η ανταπόκριση από ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ελλάδα. Ο σύνδεσμος φιλάθλων του Άρη, Super 3, απέστειλε συλλυπητήριο τηλεγράφημα και ανέστειλε τη ραδιοφωνική του εκπομπή σε ένδειξη πένθους. Από το πρωί, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Κορδελιό, περιμένοντας με αγωνία νέα για τους δικούς του ανθρώπους.

Μαρτυρίες και μνήμη

Χρόνια αργότερα, ο Ηλίας Βλαχόπουλος, μέλος του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού και επιζών του δυστυχήματος, περιέγραψε: “Δεν μπορούν να ξεχαστούν, σου μένουν μια ζωή… Το πανό εκείνο το έχουμε στο σύνδεσμο και δεν το βγάζουμε. Έχει αίματα πάνω, με αυτό σκεπάσαμε τα δυο παιδιά”.

Η μαρτυρία του αποτυπώνει το βαθύ αποτύπωμα που άφησε η τραγωδία στους ανθρώπους του συλλόγου.

Η 4η Οκτωβρίου παραμένει μέχρι σήμερα ημέρα πένθους και περισυλλογής για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μια υπενθύμιση ότι το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ’ όλα άνθρωποι και μνήμη.