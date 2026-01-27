Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε με βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ εκφράζει με δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας» αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα εκφράζει στους τραυματίες τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Επτά οι νεκροί στο τροχαίο με βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό βαν, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι. Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα, ένα μικρό βαν που ταξίδευε από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Πέραν των επτά νεκρών, ένας εκ των οποίων ο οδηγός του βαν, υπάρχουν τρεις ακόμη τραυματίες, με τους δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατό να «σηκωθούν» ελικόπτερα ενώ όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Άμεσης Βοήθειας που μετέβη στο σημείο του δυστυχήματος «… το βυτιοφόρο ήταν γεμάτο με αλκοόλ, το οποίο ευτυχώς – ως προς αυτό το κομμάτι τουλάχιστον – δεν πήρε φωτιά».