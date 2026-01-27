Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Τιμίς της Ρουμανίας κόστισε τη ζωή σε επτά άτομα, ανάμεσά τους και ο οδηγός ενός μικρού λεωφορείου που συγκρούστηκε αρχικά με βυτιοφόρο και στη συνέχεια με φορτηγό.

Το λεωφορείο μετέφερε Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης που ταξίδευαν από την Ελλάδα προς τη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν.

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ταμπλό διερχόμενου οχήματος, όπου φαίνεται το βαν να επιχειρεί προσπέραση, να χτυπά τo φορτηγό και να εκσφενδονίζεται στο αντίθετο ρεύμα.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρουμανία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και τρεις άλλοι να τραυματιστούν σοβαρά. Ρουμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας.

Ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία: 7 επιβεβαιωμένα θύματα, οπαδοί του ΠΑΟΚ, σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην Τιμισοάρα

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό βαν.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας μιλώντας στην ΕΡΤ είπε ότι μέχρι στιγμής έχει πληροφόρηση για τρεις Αλεξανδρινούς νεκρούς κι έναν νεκρό από την Κατερίνη.

Οι άνθρωποι της ομάδας του ΠΑΟΚ είναι σε επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές για να έχουν περισσότερες πληροφορίες για το τροχαίο.

Οι εικόνες δείχνουν δεκάδες διασώστες, πυροσβέστες και αστυνομικούς να επιχειρούν πάνω στο οδόστρωμα, το οποίο έχει γεμίσει με θραύσματα από τα εμπλεκόμενα οχήματα. Η νταλίκα της εταιρείας «Talay», με την οποία συγκρούστηκε μετωπικά το βαν, φέρει σοβαρές ζημιές στο μπροστινό της μέρος, ενώ οι δυνάμεις της SMURD βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

Το μινι βαν ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν. Κατά τις πρώτες πληροφορίες άρχισε το ταξίδι του από την Αλεξάνδρεια και μετέφερε άτομα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το βαν φαίνεται ότι πήγε να κάνει προσπέραση, αλλά προτού επιστρέψει στη λωρίδα του προσέκρουσε σε φορτηγό.

Σύμφωνα με τη ρουμανική αστυνομία, που επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ, ο οδηγός του μίνι λεωφορείου φέρεται να προσπέρασε και ενώ θα έπρεπε να επιστρέψει στη λωρίδα του συγκρούστηκε με ένα φορτηγό το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ το μοιραίο βαν ήταν 8+1 θέσεων και μέσα οι επιβάτες ήταν 10.

«Εξαιρετικά επικίνδυνη η προσπέραση»

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στη ρουμανική τηλεόραση: «Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη η προσπέραση. Συνειδητοποίησε ότι το φορτηγό ερχόταν από μπροστά και προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε και εξοστρακίστηκε ακριβώς πάνω του. Είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν στο δρόμο και στο χωράφι… ήταν σε πολύ κακή κατάσταση», είπε ο μάρτυρας».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

«Το χειρότερο τροχαίο των τελευταίων 25 ετών στην περιοχή Λούγκοϊ»

Ρουμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για το χειρότερο τροχαίο των τελευταίων 25 ετών στην περιοχή Λούγκοϊ και προσθέτουν ότι «οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μίνι λεωφορείο είχε ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και όλοι οι επιβάτες ήταν Έλληνες υπήκοοι. Οι ρουμανικές αρχές έχουν ήδη ενημερώσει την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος».

Τραγική ειρωνεία τη Δευτέρα, σε αυτόν τον δρόμο, μεταξύ Λούγκοϊ και Καρανσέμπες, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με ελέγχους της τροχαίας. Οι αστυνομικοί επέβλεπαν την κυκλοφορία για αρκετές ώρες στον αυτοκινητόδρομο DN6, μαζί με επιθεωρητές της Ρουμανικής Διοίκησης Οδών . Ελέγχθηκαν 225 αυτοκίνητα και επιβλήθηκαν 173 πρόστιμα , συνολικού ύψους σχεδόν 50.000 λέι, για διάφορες παραβάσεις. Σε πάνω από 100 οδηγούς επιβλήθηκε πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα . 4 οδηγοί έχασαν την άδειά τους .