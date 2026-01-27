Επτά Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, ενώ ταξίδευαν με τουριστικό βαν για να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας τους στη Γαλλία.

Η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία βρίσκεται σε συνεχόμενη επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και έχει στείλει κλιμάκιο στην περιοχή για την υποστήριξη και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Τρία από τα θύματα είναι νεαρής ηλικίας και κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ άλλο ένα θύμα προέρχεται από την Πιερία, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης.

Η Ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία επιβεβαίωσε τον θάνατο επτά Ελλήνων, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην Τιμισοάρα. Οι επιβάτες ταξίδευαν με τουριστικό βαν με προορισμό τη Γαλλία, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας τους. Κλιμάκιο της πρεσβείας αναμένεται να φτάσει στο σημείο το απόγευμα, μετά από πολύωρη οδική διαδρομή από το Βουκουρέστι.

Σε ανακοίνωσή της, η πρεσβεία ανέφερε: «Υπάρχουν επτά νεκροί, όλοι οπαδοί της ομάδας του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν στη Γαλλία με τουριστικό μίνι λεωφορείο. Αυτός είναι ο απολογισμός του τραγικού ατυχήματος, που ακολούθησε μετωπική σύγκρουση κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας».

Στις 5:00 το απόγευμα, ομάδα της πρεσβείας θα μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος, ο οποίος απέχει περίπου επτά ώρες οδικώς από το Βουκουρέστι. Οι διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές υπηρεσίες για τον συντονισμό των ενεργειών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές από την πρώτη στιγμή. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας μεταβαίνει στην περιοχή για να συνδράμει στις διαδικασίες ταυτοποίησης και να παρακολουθήσει την κατάσταση των τραυματιών.

Το βαν, που είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα στη δυτική Ρουμανία. Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Παναγιώτης Γκυρίνης, δήλωσε ότι τρία από τα θύματα, ηλικίας 25 έως 27 ετών, κατάγονται από την Αλεξάνδρεια, ενώ ένα ακόμη προέρχεται από την Πιερία.

Το μοιραίο όχημα κατευθυνόταν προς τη Γαλλία μέσω Ρουμανίας, ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ. Όπως μεταδίδουν ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι, στο χωριό Λαγκόζ κοντά στην Τιμισοάρα, όταν το βαν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και στη συνέχεια ακολούθησε καραμπόλα με άλλα δύο οχήματα.

Οι άνθρωποι της ομάδας του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τις συνθήκες του τροχαίου και την κατάσταση των τραυματιών.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν δεκάδες διασώστες, πυροσβέστες και αστυνομικούς να επιχειρούν πάνω στο οδόστρωμα, το οποίο έχει καλυφθεί από θραύσματα των εμπλεκόμενων οχημάτων. Η νταλίκα της εταιρείας «Talay», με την οποία συγκρούστηκε μετωπικά το βαν, υπέστη σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος, ενώ οι δυνάμεις της SMURD βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.