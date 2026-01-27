Συντετριμμένος δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Σε αυτήν αναφέρει: «Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας.

Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».

Μητσοτάκης: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος» για το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός, δηλώνοντας συγκλονισμένος από την απώλεια των νέων ανθρώπων.

Όπως σημείωσε, «Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη».

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην Τιμισοάρα. Οι επιβάτες επέβαιναν σε τουριστικό βαν που κατευθυνόταν προς τη Γαλλία.

Όπως έγινε γνωστό, στις 17:00 τοπική ώρα αναμένεται να μεταβεί στο σημείο κλιμάκιο της πρεσβείας, καθώς το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου επτά ώρες οδικώς από το Βουκουρέστι. Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές για τον συντονισμό των ενεργειών και την υποστήριξη των τραυματιών.