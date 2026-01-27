Τι ήθελε το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία; Γιατί έπρεπε να κάνουν μία τόσο μεγάλη παράκαμψη μέσα από τη Ρουμανία για να φτάσουν στη Γαλλία;

Ήταν μία επιλογή που αυτή τη φορά στάθηκε μοιραία. Ομως εκατοντάδες οπαδοί – και του ΠΑΟΚ – συγκεκριμένα, που αναχωρούσαν οδικώς για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το έκαναν συχψνά στο παρελθόν για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι ότι η επιλογή αυτή γίνεται επειδή πρόκειται για χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιτρέπει την αποφυγή των χρονικών καθυστερήσεων στα σύνορα κρατών εκτός Ε.Ε., όπως στη Βόρεια Μακεδονία, τη Βοσνία και τη Σερβία.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πολλοί οπαδοί, βλέπουν τη μετάβαση σε μία άλλη χώρα για να δουν την ομάδα τους, σαν ταξίδι αναψυχής. Το οργανώνουν σαν εκδρομή, επιλέγοντας να περάσουν και να επισκεφθο0ύν μέρη που δεν έχουν ξαναπάει. Και το κάνουν αυτό γιατί φροντίζουν να έχουν διαθέσιμο χρόνο.

Υπάρχουν μάλιστα πρακτορεία που οργανώνουν τέτοιες εκδρομές.

Στην περίπτωση όμως του φρικτού τροχαίου στη Ρουμανία, υπάρχει και μία τραγική ειρωνία.

Μόλις τη Δευτέρα, σε αυτόν τον δρόμο, μεταξύ Λούγκοϊ και Καρανσέμπες, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με ελέγχους της τροχαίας.

Οι αστυνομικοί επέβλεπαν την κυκλοφορία για αρκετές ώρες στον αυτοκινητόδρομο DN6, μαζί με επιθεωρητές της Ρουμανικής Διοίκησης Οδών.

Ελέγχθηκαν 225 αυτοκίνητα και επιβλήθηκαν 173 πρόστιμα , συνολικού ύψους σχεδόν 50.000 λέι, για διάφορες παραβάσεις. Σε πάνω από 100 οδηγούς επιβλήθηκε πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα . 4 οδηγοί έχασαν την άδειά τους.

Η στιγμή του τροχαίου

Στην μεγάλη ευθεία με δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τα οποία χωρίζει διακεκομμένη γραμμή που επιτρέπει το προσπέρασμα, το μαύρο πουλμανάκι με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ επιχειρεί να προσπεράσει προπορευόμενο λεωφορείο.

Στρίβει αριστερά και βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Αμέσως μετά ο οδηγός και αφού έχει προσπεράσει το λεωφορείο στρίβει δεξιά για να επανέλθει στο ρεύμα που κινείτο.

Και εδώ συμβαίνει κάτι το ανεξήγητο και μοιραίο.

Το βαν δεν εισέρχεται στην αρχική του θέση αλλά για 2 κρίσιμα δευτερόλεπτα κινείται πάνω στη διαχωριστική γραμή.

Εκείνη τη στιγμή από το αντίθετο ρεύμα έρχεται μια νταλίκα. Το μεγαλύτερο μέρος του βαν βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα και στο δευτερόλεπτο που ακολουθεί, το βαν περνά ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα και με μεγάλη ταχύτητα συγκρούεται σχεδόν μετωπικά με τη νταλίκα.

Την επόμενη στιγμή το μοιραίο όχημα έγινε μια άμορφη μάζα σιδερικών στον αέρα. Όλα του τα κομμάτια σκορπίζονται.

Τι συνέβη στον οδηγό και δεν επανέφερε το αυτοκίνητο στην αρχική του πορεία ενώ είχε όλη την άνεση του χρόνου;