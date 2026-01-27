Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς τη Λιόν για αγώνα του Europa League.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Τιμοσοάρα, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και η τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας Ημαθίας βυθίστηκαν σε πένθος μετά την τραγωδία.

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ και η τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας Ημαθίας μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με θύματα φιλάθλους της ομάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους ενώ ταξίδευαν οδικώς με προορισμό τη Λιόν, όπου η ομάδα επρόκειτο να αγωνιστεί την Πέμπτη για το Europa League.

Το μαύρο βαν στο οποίο επέβαιναν κινείτο στην περιοχή της Τιμοσοάρα και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρουόμενο μετωπικά με νταλίκα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, μετατρέποντας το ταξίδι των νεαρών φιλάθλων σε τραγωδία.

«Πέστε μου αν ζει ο γιος μου» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων μίλησε ο Στέφανος Δελιόπουλος, πρώην αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας, οδοντίατρος και ενεργό μέλος του τοπικού συνδέσμου του ΠΑΟΚ. Όπως ανέφερε, γνωρίζει προσωπικά τους επιβαίνοντες και τις οικογένειές τους.

Η περιγραφή του για την αγωνία των γονιών και των φίλων είναι συγκλονιστική: «Στο σύνδεσμο εκεί, πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο. Αυτό που άκουσα τώρα είναι ότι θα μεταβεί ο Πρόξενος με ελικόπτερο, να συντονίσει εκεί τα παιδιά. Ήτανε κι ένας μπαμπάς από ένα παιδί εκεί, έκλαιγε ο καημένος, ‘πέστε μου αν ζει ο γιος μου’.»

«Είμαι καλά» – Επικοινωνία με έναν από τους τραυματίες

Όπως εξήγησε ο κ. Δελιόπουλος, ένας από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο βαν κατάφερε να επικοινωνήσει με γνωστούς του στην Αλεξάνδρεια. «Εμείς τώρα ό,τι μάθαμε είναι επειδή πήρε ένα παιδί από αυτούς που τράκαρε, ένας ****, ο οποίος είναι καλά. Και αυτός μπόρεσε και είπε ‘είμαι καλά, τρακάραμε’, αλλά επειδή τους πήγανε τον καθένα σε διαφορετικά νοσοκομεία, δεν ξέρει κι αυτός τώρα, στα χαμένα ήταν το παιδί. Δεν μπορούν να μιλήσουνε.»

«Προχτές κόβαμε τη βασιλόπιτα μαζί» – Η κοινότητα σε σοκ

Σύμφωνα με τον κ. Δελιόπουλο, η τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας είναι συγκλονισμένη. «Ο δρόμος μπροστά από το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ έχει κλείσει, έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος… Προχθές μαζί ήμασταν όλοι αυτοί. Πρωτοχρονιάτικη πίτα, την κόψαμε στο σύνδεσμο όλοι μαζί. Ήρθανε, πήραν τα εισιτήρια χθες και ταξίδεψαν σήμερα.»

Όπως ανέφερε, οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν από την Αλεξάνδρεια και ηλικίας 21 έως 24 ετών. Η κοινότητα παραμένει σε σοκ, αναμένοντας επίσημη ενημέρωση από τις ρουμανικές αρχές για την ταυτοποίηση των θυμάτων και την κατάσταση των τραυματιών.