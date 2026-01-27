Η UEFA αποφάσισε να μη γίνει αναβολή στον αγώνα ΠΑΟΚ-Λιόν, που παραμένει προγραμματισμένος για την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη Ρουμανία, στην περιοχή της Τιμοσοάρα, με τραγωδία για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά.

Κανονικά θα διεξαχθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, παρά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς η UEFA έκρινε αδύνατη την αναβολή της αναμέτρησης.

Η αναμέτρηση παραμένει προγραμματισμένη για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται αλλαγή στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ, αναχώρησε άμεσα για τη Ρουμανία συνοδευόμενος από νομικούς, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι απαραίτητες ενέργειες. Στόχος είναι η ακριβής καταγραφή των γεγονότων και η παροχή στήριξης στους τραυματίες.

Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και τους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για τον καλύτερο συντονισμό με τις ρουμανικές αρχές.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήρθε επίσης σε επαφή με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι. Εκπρόσωποι της πρεσβείας κατευθύνθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ η ΠΑΕ ανέλαβε όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τις σχετικές διαδικασίες.

Σε επικοινωνία με την UEFA, η ΠΑΕ ενημερώθηκε ότι η αναβολή του αγώνα δεν είναι εφικτή. Ωστόσο, βρίσκεται σε διαβούλευση με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για τον τρόπο με τον οποίο θα αποδοθεί φόρος τιμής στα θύματα. Ήδη αποφασίστηκε οι σημαίες στην Τούμπα να κυματίζουν μεσίστια.

Ρουμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν τέσσερις φίλαθλοι από την Αλεξάνδρεια, ένας από τον Εύοσμο, ένας από τις Συκιές και ο οδηγός από την Κατερίνη. Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης, ανέφερε ότι οι τρεις νεαροί οπαδοί είχαν καταγωγή από την περιοχή και ήταν ηλικίας 25, 27 και 30 ετών.

Ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία: Επτά επιβεβαιωμένα θύματα, οπαδοί του ΠΑΟΚ

Η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι επιβεβαίωσε ότι οι επτά νεκροί ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν προς τη Γαλλία με τουριστικό βαν. Στο σημείο του δυστυχήματος μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας για να συνδράμει στις διαδικασίες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της πρεσβείας έχει αναλάβει την υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων και την παρακολούθηση της κατάστασης των τραυματιών.