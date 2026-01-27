Ο πρώην οδηγός αγώνων και ειδικός στην οδική ασφάλεια Titi Aur σχολίασε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστο, καθώς δεν επρόκειτο για απώλεια του «κλασικού ελέγχου». Όπως ανέφερε, το όχημα δεν κινήθηκε ευθεία εκτός πορείας, αλλά πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, γεγονός που αφήνει περιθώρια υποθέσεων για την αιτία.

«Δεν φαίνεται να αποκοιμήθηκε, γιατί μόλις είχε ολοκληρώσει μια προσπέραση», σημείωσε ο Aur, υπογραμμίζοντας ότι ο οδηγός είχε επαρκή χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα. Ωστόσο, σε κάποια στιγμή στράφηκε ελαφρώς προς τα αριστερά και συγκρούστηκε απευθείας με το φορτηγό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μία πιθανή εκδοχή είναι ότι ο οδηγός ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία. «Το να αποκοιμήθηκε είναι λιγότερο πιθανό», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έντονης απόσπασης προσοχής.

«Ίσως μιλούσε ή διαφωνούσε με κάποιον μέσα στο όχημα ή κοίταξε το κινητό του», εξήγησε ο Aur, επισημαίνοντας πως τέτοιες συμπεριφορές είναι συχνές σε έμπειρους οδηγούς που διανύουν μεγάλες αποστάσεις και υποτιμούν τον κίνδυνο. Κατά την εκτίμησή του, η τελική σύγκρουση δείχνει ότι ο οδηγός πιθανόν βρισκόταν σε κατάσταση μερικής ή πλήρους απώλειας συνείδησης τη στιγμή του δυστυχήματος.