Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν το μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν, με αφετηρία την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και προορισμό τη Γαλλία, συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας. Το μικρό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ, επιχείρησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Κατά την επιστροφή του στη λωρίδα κυκλοφορίας, το όχημα συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου χτύπησε σε φορτηγό. Από τη σφοδρή σύγκρουση επτά νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρεις μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Τρία από τα θύματα, ηλικίας 25 έως 27 ετών, κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα ακόμη από την Πιερία. Οι τοπικές κοινωνίες παραμένουν συγκλονισμένες από την τραγωδία.

Ο «δρόμος του θανάτου» στη Ρουμανία

Τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν τον DN6 ως «δρόμο του θανάτου», καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλά θανατηφόρα τροχαία. Πρόκειται για έναν από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της χώρας, όπου συχνά σημειώνονται συγκρούσεις βαρέων οχημάτων και παρασύρσεις πεζών.

Στις 7 Νοεμβρίου 2024, σύμφωνα με το Radio România Reșița, δύο φορτηγά με πινακίδες Τουρκίας και Πολωνίας συγκρούστηκαν θανάσιμα στον ίδιο δρόμο. Και οι δύο οδηγοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ η κυκλοφορία είχε αποκλειστεί για ώρες λόγω της δυσκολίας επέμβασης των διασωστικών συνεργείων.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 18 Ιανουαρίου 2026, το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι ένας 67χρονος πεζός σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με ρυμουλκούμενο στο ρεύμα Lugoj–Caransebeș. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Ανήμερα των Χριστουγέννων του 2023, το Express de Banat ανέφερε ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, όταν ένας τράκτορας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε υδάτινη μάζα, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού. Το περιστατικό είχε επίσης σημειωθεί στον DN6, ενισχύοντας τη φήμη του δρόμου ως ενός από τους πιο επικίνδυνους της Ρουμανίας.

Σε τοπικές σελίδες κοινωνικών δικτύων υπάρχουν και άλλες αναφορές για παρόμοια δυστυχήματα στον ίδιο άξονα, με κοινό χαρακτηριστικό τη σφοδρότητα των συγκρούσεων και τις απώλειες ανθρώπινων ζωών.