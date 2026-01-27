Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει βαθιά συγκίνηση και συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους.

Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία συνεργάζονται άμεσα με τις τοπικές αρχές, προσφέροντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Ο πρωθυπουργός εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και εκφράζει τη συμπαράσταση της χώρας στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός, δηλώνοντας συγκλονισμένος από την απώλεια των νέων ανθρώπων.

Όπως σημείωσε, «Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη».

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην Τιμισοάρα. Οι επιβάτες επέβαιναν σε τουριστικό βαν που κατευθυνόταν προς τη Γαλλία.

Όπως έγινε γνωστό, στις 17:00 τοπική ώρα αναμένεται να μεταβεί στο σημείο κλιμάκιο της πρεσβείας, καθώς το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου επτά ώρες οδικώς από το Βουκουρέστι. Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές για τον συντονισμό των ενεργειών και την υποστήριξη των τραυματιών.