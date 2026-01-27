Τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων εκφράζει η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σε μία λιτή ανακοίνωση στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τη ρουμανική Αστυνομία, την οποία επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του μίνι λεωφορείου επιχείρησε προσπέραση. Κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας του, συγκρούστηκε αρχικά με βυτιοφόρο και στη συνέχεια με φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους κύριους οδικούς άξονες της περιοχής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τη μπροστινή ρόδα του βαν σφηνωμένη στη γωνία του προφυλακτήρα του φορτηγού, εικόνα που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και το μέγεθος της τραγωδίας. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα – ο οδηγός και έξι επιβάτες του μίνι λεωφορείου – ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το όχημα είχε ξεκινήσει από την Κατερίνη, μεταφέροντας συνολικά δέκα άτομα, εννέα φιλάθλους και τον οδηγό, με τελικό προορισμό τη Γαλλία.