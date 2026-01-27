Το σοκαριστικό τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, «σπάζοντας» τα σύνορα των ομάδων και των χρωμάτων.

Ο Άρης εξέδωσε ενιαία ανακίνωση των ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για την ανείπωτη τραγωδία που ζουν οι οικογένειες των θυμάτων.

«Ο Α.Σ., η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των φιλάθλων του Π.Α.Ο.Κ. σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων για την ανείπωτη τραγωδία.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…»