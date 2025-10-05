​Είκοσι έξι χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μαύρη μέρα, όμως ο πόνος παραμένει ίδιος. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά ποτέ τα έξι «αετόπουλα» που χάθηκαν στα Τέμπη, εκείνη την 4η Οκτωβρίου του 1999, στη διαδρομή της αγάπης προς την ομάδα τους.

Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο στη μνήμη των έξι θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, παρουσία ανθρώπων από κάθε γωνιά του ΠΑΟΚ. Την ΠΑΕ εκπροσώπησαν ο Γ’ Αντιπρόεδρος Άγγελος Αναστασιάδης, ο αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια, ο ποδοσφαιριστής Κώστας Θυμιάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου, Μιχάλης Ούτσιος. Από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ παρευρέθηκαν ο πρόεδρος Άλκης Ησαϊάδης, ο αντιπρόεδρος Δημοκράτης Παπαδόπουλος και ο διοικητικός υπεύθυνος του τμήματος χάντμπολ, Δημήτρης Χασεκίδης.

Στεφάνια κατατέθηκαν από όλα τα τμήματα του συλλόγου — την ΠΑΕ, τον Α.Σ., την ΚΑΕ — αλλά και από τον Ιβάν Σαββίδη, τον Αριστοτέλη Μυστακίδη και πολλούς συνδέσμους φίλων του ΠΑΟΚ. Η παρουσία όλων θύμισε για ακόμη μία φορά πως οι ψυχές των έξι παιδιών παραμένουν κομμάτι της ιστορίας και της ψυχής του συλλόγου.

Μετά το μνημόσυνο, ο Άγγελος Αναστασιάδης στάθηκε συγκινημένος μπροστά στις κάμερες και στις ψυχές όλων όσων βρέθηκαν εκεί. «Πέρασαν 26 χρόνια, αλλά τίποτα δεν έχει ξεχαστεί. Είναι υποχρέωση όλων μας να θυμόμαστε αυτά τα παιδιά, να τους τιμούμε και να τους δώσουμε σήμερα μια χαρά με μια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό», τόνισε ο Γ’ Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «τα τελευταία παιχνίδια στεναχώρησαν τον κόσμο του ΠΑΟΚ».

Ο λόγος του βγήκε απλός, ανθρώπινος, μα και γεμάτος συναίσθημα. Γιατί το μνημόσυνο των Τεμπών δεν είναι μια τυπική τελετή, αλλά μια υπενθύμιση ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ’ όλα οικογένεια. Μια οικογένεια που δεν ξεχνά, που κουβαλά τις ψυχές των έξι παιδιών σε κάθε κερκίδα, σε κάθε νίκη, σε κάθε τραγούδι της Τούμπας.

