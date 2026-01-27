Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τριών.

Το δυστύχημα συνέβη στην κομητεία Τίμις όταν ένα μινι βαν με δέκα επιβαίνοντες, που είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα ΠΑΟΚ–Λιόν, συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές, ενώ προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών και την παρακολούθηση της κατάστασης των τραυματιών.

