Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, στο 2ο χλμ. της επαρχιακής οδού Αξιούπολης – Φανού, στο Κιλκίς.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 62χρονος εξετράπη της πορείας του, γύρω στη 01.30π.μ, και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη «Βιολάντα» – Αγνοείται μία ακόμα

Φονική αποδείχθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων. Λίγο πριν τις 9.00 το πρωί ανασύρθηκαν οι σοροί τριών γυναικών που εργάζονταν στο εργοστάσιο ενώ ακόμα μία σορός εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μία ακόμα εργαζόμενη εξακολουθεί να αγνοείται. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες εντός του εργοστασίου, στο οποίο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, λίγο πριν τις 4.00 τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που η μονάδα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Αρχικά ακούστηκε έκρηξη λόγω της οποίας άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι το εργοαστάσιο έχει κοπεί στα δύο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν 13 άτομα. Από αυτά, 8 εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν και μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Σ

ύμφωνα με την πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά περιστατικά.