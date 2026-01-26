Τραγική εξέλιξη στη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκαν οι σοροί τριών εκ των πέντε αγνοούμενων γυναικών που εργάζονταν στο εργοστάσιο, ενώ οι άλλες δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν εντός του εργοστασίου, στο οποίο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που η μονάδα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Αρχικά ακούστηκε έκρηξη λόγω της οποίας άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι το εργοαστάσιο έχει κοπεί στα δύο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν 13 άτομα. Από αυτά, 8 εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν και μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά περιστατικά.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες, ενώ λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και του μεγάλου θερμικού φορτίου κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των δυνάμεων. Πλέον επιχειρούν συνολικά 13 οχήματα με περίπου 40 πυροσβέστες, καθώς και ειδικά μηχανήματα έργου και υδροφόρες των τοπικών αρχών. Στην κατάσβεση συνδράμουν και δυνάμεις από γειτονικούς νομούς.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν στο σημείο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η μονάδα λειτουργούσε σε 24ωρη βάρδια, ενώ στο εσωτερικό υπήρχαν εύφλεκτα υλικά. Παράλληλα, στόχος των πυροσβεστών είναι να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά κτίρια και εγκαταστάσεις.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση μέχρι τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.

Στο σημείο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.