Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κατοικία στη Νεστάνη της Τρίπολης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 σε διπλοκατοικία στην κοινότητα Νεστάνη Τρίπολης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου με εγκαύματα, ενώ λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στην οικία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.