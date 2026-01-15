Με εγκαύματα διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μετά την φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία στο χωριό Μηλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το epiruspost.gr, η 77χρονη μαγείρευε, όταν εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα και κακώσεις, όπως και ένας ακόμη ηλικιωμένος που βρισκόταν στον χώρο. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, απ’ όπου αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διακομίσθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς που περιορίστηκε στο χώρο της κουζίνας, επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Ιωάννινα, το Μέτσοβο και τους Μηλιωτάδες. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνώνται.