Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Μπούρτζι της Χαλκίδας, με την καταστροφή να είναι δυστυχώς ολοκληρωτική.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές, καθώς η φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό της επιχείρησης, έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του ιδιοκτήτη. Η πυρκαγιά ξεκίνησε κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, από μια εστία εντός του χώρου εργασίας. Λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο συνεργείο, οι φλόγες επεκτάθηκαν αστραπιαία, τυλίγοντας το κτίριο μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, βλέποντας την περιουσία του να κινδυνεύει, επιχείρησε να αντιμετωπίσει τη φωτιά πριν αυτή γιγαντωθεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, σύμφωνα με το eviathema.gr. Από την άνιση μάχη με τις φλόγες ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στα χέρια. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αφού του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω νοσηλεία και φροντίδα.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν μεγάλη, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας να φτάνει στον τόπο του συμβάντος με πέντε οχήματα και δεκατρείς άνδρες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς, το συνεργείο καταστράφηκε ολοσχερώς. Το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή.