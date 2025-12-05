Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Παρασκευής σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά και μπάζα στα Διαβατά, παράπλευρα της Εγνατίας Οδού μέσα στην εσωτερική Περιφερειακή, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε όλη την αποθήκη. Η πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο και συνεχώς ενισχύεται η παρουσία της.

Παρά τη βροχή η φωτιά δεν σβήνει εύκολα αλλά δυναμώνει.

Στην περιοχή υπάρχουν και άλλα εργοστάσια και η Πυροσβεστική προσπαθεί να περιορίσει την φωτιά ώστε να μην επεκταθεί στην γύρω περιοχή.