Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο Λιτόχωρο Πιερίας, θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα και στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε στο σπίτι δεν κινδύνευσε, καθώς πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το φλεγόμενο κτίσμα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
- Αδυνατίζεις και αλλάζει ο εγκέφαλός σου – Τι δείχνει νέα μελέτη για τη διαλειμματική νηστεία
- ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
- Κρήτη: 25 αγρότες ταυτοποιήθηκαν για κακουργήματα – Πληροφορίες ότι θα ασκηθεί δίωξη και για εγκληματική οργάνωση