Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο Λιτόχωρο Πιερίας, θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα και στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε στο σπίτι δεν κινδύνευσε, καθώς πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το φλεγόμενο κτίσμα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.