Αποφεύχθηκε η τραγωδία το μεσημέρι της Παρασκευής στο Δίκαστρο Μακρακώμης Φθιώτιδας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μικρή μονοκατοικία κοντά στην πλατεία του χωριού.

Ήταν λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι όταν κάτοικος της περιοχής είδε πυκνό καπνό να βγαίνει από το σπίτι και έσπευσε να ειδοποιήσει τους συγχωριανούς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, η φωτιά ξέσπασε πιθανότατα από την ξυλόσομπα, ενώ ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης βρισκόταν μέσα στο σπίτι και προσπαθούσε να τη σβήσει μόνος του.

Οι κάτοικοι του χωριού έδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν από τις φλόγες και τους καπνούς. Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο, ενώ οι συγχωριανοί του πάλεψαν με δικά τους μέσα για να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και της Πολιτικής Προστασίας Μακρακώμης.

Το μικρό σπίτι καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς στο εσωτερικό του, ωστόσο η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών και των κατοίκων απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε διπλανό κτίσμα. Ο τραυματισμένος ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία.