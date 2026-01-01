Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε κατοικία στο Ωραιόκαστρο.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Κερασιάς. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση για τον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Στο σημείο επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Η φωτιά, η οποία ήταν μικρής έκτασης, κατασβέσθη πλήρως λίγη ώρα αργότερα, προκαλώντας ωστόσο υλικές ζημιές στον χώρο. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος ηλικίας περίπου 60 ετών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.