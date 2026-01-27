Θλίψη και πόνος στην Πάτρα για την απώλεια δύο νέων ανθρώπων σε τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Παραλίας. Το σχολείο όπου φοιτούσαν ο 19χρονος και η 17χρονη αποχαιρέτησε τους δύο μαθητές με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανακοίνωση. «Η καρδιά μας δυσκολεύεται να αποδεχτεί το αδιανόητο και τα λόγια να περιγράψουν την οδύνη μας» αναφέρουν μεταξύ άλλων μη μπορώντας να πιστέψουν ότι έφυγαν από τη ζωή.

Η ανακοίνωσή του 10ου Λυκείου Παραλίας Πατρών:

«Σήμερα η σχολική μας κοινότητα βιώνει μια ανείπωτη απώλεια. Η μαθήτριά μας Αγγελική Δρίβα και ο απόφοιτος του σχολείου μας Νίκος Βαβαρούτας έφυγαν από κοντά μας το Σάββατο 24 Ιανουαρίου. Η καρδιά μας δυσκολεύεται να αποδεχτεί το αδιανόητο και τα λόγια να περιγράψουν την οδύνη μας.

Ως εκπαιδευτικοί, θρηνούμε τα παιδιά μας, τους μαθητές μας, που γνωρίσαμε μέσα από την προσπάθεια, τα γέλια και την καθημερινότητα της τάξης. Αγγελική και Νίκο, η παρουσία σας θα παραμείνει ζωντανή στις αναμνήσεις μας και στις στιγμές που μοιραστήκαμε. Ευχόμαστε κουράγιο στους γονείς, στα αδέρφια και σε όλους τους οικείους. Ο Θεός να σας αναπαύει και να σκεπάζει όλους μας με παρηγοριά. Καλό σας ταξίδι».

Aπό τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής συγγενείς, φίλοι αλλά και πολίτες που πληροφορήθηκαν το τραγικό γεγονός περνούσαν από το σημείο του δυστυχήματος, αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων, αναφέρει το σάιτ apohxos.gr.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος και επέβαινε η 17χρονη, ενώ κινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο, αρχικά εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους. Αμέσως μετά ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το φρικιαστικό τροχαίο λέγοντας ότι το αυτοκίνητο ήταν τόσο διαλυμένο που τα σωστικά συνεργεία άργησαν πολύ να ανασύρουν τις σορούς των δύο παιδιών από τα συντρίμμια.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη στην Παραλία Πατρών.

Ειδικότερα, 19χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνοδηγό μια 17χρονη, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα προειδοποιητικού σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του οχήματος και της ανήλικης συνεπιβάτη.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του ρροχαίου δυστυχήματος.