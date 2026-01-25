Θύματα τροχαίου δυστυχήματος στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου ήταν ένας 19χρονος οδηγός και μία 17χρονη επιβάτης, οι οποίοι εξέπνευσαν μετά από εκτροπή και πρόσκρουση του οχήματος σε φωτεινό σηματοδότη.

Θύματα τροχαίου δυστυχήματος έπεσαν ένας 19χρονος και μία 17χρονη αργά το βράδυ του Σαββάτου στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της περιοχής Παραλία, του Δήμου Πατρέων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος και επέβαινε η 17χρονη, ενώ κινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο, αρχικά εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους. Αμέσως μετά ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.