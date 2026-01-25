Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Παραλίας, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρά άτομα εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, μετά τη μοιραία εκτροπή του αυτοκινήτου και τη σφοδρή πρόσκρουσή του σε κολώνα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι δύο επιβαίνοντες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.